Барнаул, 22 июня, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Международный аэропорт Барнаул им. Г. С. Титова 22 июня известил о возобновлении после почти полугодового перерыва выполнения рейсов авиакомпании «S7» по маршруту Новосибирск — Барнаул — Новосибирск.

Andrew Belonogow Аэропорт Барнаула

«Загрузка на прилет и вылет составила 80%, что говорит о востребованности данного рейса. Полеты выполняются на воздушном судне Embraer 170 вместимостью до 78 пассажиров с частотой три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам», — пояснили в аэропорту.

Вылет из Новосибирска в 16:40 местного времени, прилет в Барнаул в 17:30. Вылет из Барнаула в 18:15, прилет в Новосибирск в 19:00.

Время в пути составит 50 минут.

Благодаря программе государственной поддержки и софинансированию из федерального и региональных бюджетов пассажиры данного рейса получили возможность осуществлять перелеты по доступным тарифам.

Как сообщало ИА REGNUM, после почти годового перерыва, авиакомпания «Аэрофлот» возобновила выполнение рейсов по маршруту Москва — Барнаул — Москва.

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