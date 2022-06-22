Смоленск, 22 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, состоялся ранним утро 22 июня в сквере Памяти Героев города-героя Смоленска. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

Перед началом мероприятия на могилах павших за Родину были установлены их портреты, зажжены лампадки, всем участникам раздали зажжённые свечи. На митинге поименно назвали воинов, отдавших свои жизни в борьбе с врагом и захороненных в сквере у Крепостной стены.

«Сегодня, в День памяти и скорби, мы зажигаем свечи, возлагаем цветы к мемориалам. Мы склоняем головы перед самоотверженностью военного поколения, отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной, тем, кто был замучен в концлагерях, погиб в блокадном Ленинграде, пропал без вести, кто умер от ран, болезней и пыток, голода и лишений. Горечь этих скорбных утрат не имеет срока давности», — написал в телеграм-канале губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Глава региона отметил, что из более чем 300 тысяч жителей Смоленской области, ушедших на фронт, не вернулись почти 206 тысяч человек. 44 смолянина стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, 238 — удостоены звания Героя Советского Союза, 60 из них — посмертно. За время оккупации Смоленщины были убиты более 520 тысяч жителей.

«Наш священный долг — сохранить и передать потомкам память о беспримерном подвиге миллионов советских граждан, ковавших Великую Победу на фронте и в тылу, о том, какой невероятно высокой ценой нам сегодня дана возможность жить в свободной и сильной стране. Вечная слава Поколению Победителей! Низкий поклон нашим глубокоуважаемым ветеранам за ваше мужество и стойкость! Вечная память павшим героям!» — написал губернатор в соцсетях.