В городе-герое Смоленске вспомнили павших в Великой Отечественной войне
Смоленск, 22 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, состоялся ранним утро 22 июня в сквере Памяти Героев города-героя Смоленска. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Перед началом мероприятия на могилах павших за Родину были установлены их портреты, зажжены лампадки, всем участникам раздали зажжённые свечи. На митинге поименно назвали воинов, отдавших свои жизни в борьбе с врагом и захороненных в сквере у Крепостной стены.
Глава региона отметил, что из более чем 300 тысяч жителей Смоленской области, ушедших на фронт, не вернулись почти 206 тысяч человек. 44 смолянина стали полными кавалерами солдатского ордена Славы, 238 — удостоены звания Героя Советского Союза, 60 из них — посмертно. За время оккупации Смоленщины были убиты более 520 тысяч жителей.