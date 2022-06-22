Донецк, 22 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Три населённых пункта Донецкой Народной Республики обстреляны украинскими войсками. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

Атаки зафиксированы почти одновременно, примерно в 11:00. Из Курдюмовки работала артиллерия ВСУ, выпущено семь снарядов калибра 152 мм.

Два удара нанесено из Авдеевки. По Кировскому району Макеевки выпустили восемь снарядов калибра 155 мм. По Ясиноватой — пять ракет из РСЗО «Град».