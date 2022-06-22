Посёлок Островское, Костромская область, , 11:52 — REGNUM Председатель Собрания депутатов Октябрьского муниципального района Костромской области Андрей Шадрин сложил полномочия «по собственному желанию» после того, как был уличён в сокрытии квартир и доходов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Собрании депутатов.

Мандат Алексей Колчин © ИА REGNUM

Напомним, ранее прокуратура Костромской области обратилась в суд с тем, чтобы обязать представительный орган рассмотреть вопрос об отставке Шадрина «в связи с утратой доверия». В декларации за 2020 год он не указал три квартиры в Москве, банковские счета и доход по операциям с ценными бумагами в размере 3,9 млн рублей. Изначально Собрание признало нарушение несущественным и объявило депутату предупреждение. Столь сдержанная реакция не вписалась в рамки закона, это признал Костромской областной суд.

На следующем заседании Собрания будет избран новый председатель. Выборы, по результатам которых место Шадрина будет замещено, состоятся осенью 2022 года. Будет ли бывший народный избранник участвовать в них, неизвестно.

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