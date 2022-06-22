Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 22 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Сразу 56 доминиканцев были отправлены на родину после того, как их судно было перехвачено в водах пролива Мона, на которой они пытались добраться до Пуэрто-Рико. Об этом заявила береговая охрана США, пишет Prensa Latina.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Перехваченное судно было в очень плохом состоянии, крайне перегружено и очень неустойчиво», — сказал капитан береговой охраны Сан-Хуана Хорхе Диас.

По его словам, быстрая реакция подразделений береговой охраны спасла людей, находившихся на борту судна, и предотвратила трагический исход.

Катер Береговой охраны США перехватил 30-футовое судно, которое первоначально было обнаружено экипажем самолета Береговой охраны HC-144 Ocean Sentry, примерно в восьми морских милях к юго-востоку от острова Мона. На следующий день после задержания доминиканцев отправили домой.