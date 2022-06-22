Калининград, 22 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Никаких шансов на успех в попытках оторвать Калининград от России у западных стран нет, заявил 22 июня глава региона Антон Алиханов в эфире «Соловьев Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

По его словам, за последние несколько лет борьбы «с такими стремлениями сделано очень много, потенциал, который накапливали наши партнёры и соседи на протяжении десятилетий, он практически нивелирован».

«Думаю, что никаких серьёзных шансов на успех в ближайшие годы у них точно нет, потому что инфраструктуру вот этой работы против нашего государства мы серьёзно демонтировали за последние годы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Литовские железные дороги ранее предупредили Калининградскую железную дорогу о том, что с 18 июня прекращён транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

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