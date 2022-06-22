Москва, 22 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В России успешно работает система оценки эффективности в рамках социального контракта. Об этом 22 июня заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

«Социальный контракт — это пример объединения специалистов для решения проблем, которые стали причиной малообеспеченности конкретных семей. С 2021 года к работе по социальным контрактам подключились центры занятости, с 2022 года к ним ещё присоединились и центры «мой бизнес». Выстроена система оценки эффективности в рамках социального контракта», — заявил Котяков.

«Сегодня наиболее эффективно этим инструментом пользуются такие субъекты, как Новгородская, Белгородская, Липецкая, Нижегородская области, Алтайский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Мордовия и Татарстан», — указал он.