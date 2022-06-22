Парламент Швеции обсудит вступление Украины, Молдавии и Грузии в ЕС
Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В одном из залов шведского риксдага проходит заседание парламентского комитета по делам ЕС. Как сообщает телеканал SVT, главной темой обсуждения является поддержка предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
(сс) Ankara
Здание риксдага в Стокгольме
Статус Молдавии и Грузии также находится на повестки дня. Если по поводу Молдавии все партии выступают за предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС, то насчет Грузии мнения партий разделились.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон присутствует на заседании и отвечает на вопросы членов комитета.
«Переговоры о членстве займут время, но это важный сигнал для предоставления Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов», — успела заявить премьер-министр страны.