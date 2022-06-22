Ижевск, 22 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. 22 июня в 4 часа утра жители Ижевска, представители правительства Удмуртии, воспитанники военно-патриотических объединений, юнармейцы и волонтеры собрались в сквере у Вечного огня, чтобы почтить память тех, кто сражался на фронте и работал в тылу в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Свеча памяти в Удмуртии

В память обо всех погибших участник акции зажгли свечи. Также состоялась церемония возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы.

«Великий подвиг предков не дает нам права забыть преступления фашизма и горькие уроки истории. Особенно в эти дни, когда идеология нацизма находит новых сторонников. Мы будем помнить и решительно отстаивать право нашей страны на правду, на свободу и на защиту нашей территории», — подчеркнул премьер-министр республики Ярослав Семенов.

В Удмуртии акция «Свеча памяти» прошла практически в каждом населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 июня в Ижевске в сквере Победы возле Монумента боевой и трудовой славы из горящих свечей выложили изображение Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Его сопровождала надпись: «Удмуртия оружейная. Ижевск помнит. 1941-1945».

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