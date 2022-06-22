Париж, 22 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Согласно первой оценке, опубликованной профессиональной федерацией страховщиков во Франции, плохая погода, которая обрушилась на страну со 2 по 5 июня, привела к тому, что 258 000 человек подали иски в нескольких регионах Франции, сообщает Le Figaro.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

По оценкам страховщиков, непогода во Франции обойдется в 940 миллионов евро.

Это второй эпизод суровой погоды после 20–23 мая, когда пострадало 93 000 человек, а ущерб оценивается в 323 миллиона евро. Общая сумма ущерба оценивается более чем в 1,2 млрд евро за две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн «сохраняет доверие» президента Эммануэля Макрона.