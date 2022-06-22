Ростов-на-Дону, 22 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ранним утром 22 июня у памятника адмиралу Фёдору Ушакову на набережной реки Дон минутой молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил в своём телеграм-канале сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свеча

«22 июня. День, пропитанный болью, надеждой и героизмом», — написал он.

Школьники исполнили вальс выпускников 1941 года. Затем участники патриотической акции возложили венки к памятному знаку «Пограничникам всех поколений», зажгли свечи памяти и пустили траурный венок по реке Дон.