Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн полагает, что речи о достижении компромисса с независимой Амине Какабаве, которая требует от правительства Швеции подтверждения запрета на поставки оружия в Турцию взамен своего голоса при принятии поправок в бюджет, не может быть и речь.

(сс) sbamueller Риксдаг

«Никто не знает, чем это сегодня закончится сегодня. Если кто-то и знает, то это Амине Какакбаве. Не хочу гадать, как она себя поведет. Посмотрим», — заявила Марморштейн в эфире SVT.

Одно из требований Какабаве состоит в том, чтобы правительство отказалось от экспорта оружия в Турцию. По словам Марморштейн, это исключено, особенно на фоне переговоров по вступлению в НАТО.

«Правительство не хочет этого, потому что оно избегает всего того, что могло бы вызвать раздражение Турции ввиду процесса по вступлению НАТО. Наоборот, правительство пытается сделать все возможное, чтобы успокоить Турцию», — заключила журналистка.