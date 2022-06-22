Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн полагает, что речи о достижении компромисса с независимой Амине Какабаве, которая требует от правительства Швеции подтверждения запрета на поставки оружия в Турцию взамен своего голоса при принятии поправок в бюджет, не может быть и речь.

(сс) sbamueller
Риксдаг

«Никто не знает, чем это сегодня закончится сегодня. Если кто-то и знает, то это Амине Какакбаве. Не хочу гадать, как она себя поведет. Посмотрим», заявила Марморштейн в эфире SVT.

Одно из требований Какабаве состоит в том, чтобы правительство отказалось от экспорта оружия в Турцию. По словам Марморштейн, это исключено, особенно на фоне переговоров по вступлению в НАТО.

«Правительство не хочет этого, потому что оно избегает всего того, что могло бы вызвать раздражение Турции ввиду процесса по вступлению НАТО. Наоборот, правительство пытается сделать все возможное, чтобы успокоить Турцию», заключила журналистка.