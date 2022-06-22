Москва, 22 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. ЦИК передал депутатский мандат Валерия Рашкина жене координатора «Левого фронта» Анастасии Удальцовой, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Госдума

«Передать вакантный мандат депутата Государственной Думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутого политической партией КПРФ Удальцовой Анастасии Олеговне», — следует из постановления ЦИК.

Госдума 25 мая приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в незаконной охоте.