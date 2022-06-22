Чита, 22 июня, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Прокуратура Забайкалья обнародовала итоги проверки, инициированной по факту массового отравления детей в летнем лагере детского центра «Счастливая жизнь», расположенном в Чите и принадлежащем индивидуальному предпринимателю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

Установлено, что центр проводил подготовку детей от 2 до 18 лет по различным школьным дисциплинам, осуществлял услуги по раннему развитию детей, обучению детей шахматам, подготовке к экзаменам и аттестации. Данная образовательная деятельность подлежит лицензированию, которая у предпринимателя отсутствует.

Этим летом предприниматель на базе центра организовал отдых детей, однако в реестр соответствующих организаций регионального Минобрнауки документы не были поданы.

Кроме того, в результате нарушения санитарно-эпидемиологических требований в начале июня в центре зафиксировано 14 случаев заболевания острой кишечной инфекции, в том числе у 13 детей и одного помощника воспитателя. По результатам исследований у 5 больных, включая взрослого, обнаружен норовирус.

Прокуратура внесла предпринимателю представление и потребовала устранить выявленные нарушения, а также инициировала в отношении него производство по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязательна»).

Ранее региональное управление Роспотребнадзора по материалам эпидемиологического расследования возбудило в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). По результатам его рассмотрения деятельность летнего лагеря приостановлена на 90 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, о проверорской проверке в лагере было заявлено в начале июня.

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