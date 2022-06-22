Гай, Оренбургская область, 22 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В городе Гае Оренбургской области прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности восьмилетнему ребёнку вследствие ненадлежащего исполнения электромонтёром своих профессиональных обязанностей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Повреждённые линии электропередач

По версии следствия, в феврале 2021 года электромонтёр во время осмотра линий электропередач в селе Новочеркасское не принял мер к надлежащей проверке состояния проводов и тросов данного участка линий. Между тем, на проводах имелись накрутки от несанкционированных подключений, а провод не соответствовал проектной документации.

В результате бездействия 23 июня 2021 года произошёл разрыв фазного провода, расположенного на улице Центральной. Конец опасного провода упал на возвращавшегося домой ребёнка. Мальчик получил смертельное поражение током.