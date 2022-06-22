Якутск, 22 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Жители Якутска возложили цветы к монументу «Воинам-победителям» в День памяти и скорби. В столице республики 22 июня также состоялся траурный митинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города. На торжественной церемонии в том числе присутствовали представители правительства региона и делегации из Татарии.

Правительство ЕАО День памяти и скорби в Биробиджане1

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«22 июня 1941 года, в одно воскресное утро прозвучали звуки войны, которые остались в памяти народа. Мы помним их до сих пор, потому что мы все россияне и защищаем нашу страну», — отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

Глава Якутии Айсен Николаев во время эфира в передаче «Прямой разговор» назвал День памяти и скорби трагическим для всего человечества.

«Огромные жертвы принесла Якутия. Наш долг — помнить об этих жертвах. Специальная военная операция проводится для того, чтобы фашизм никогда не пришел больше на нашу землю. Слишком большую цену заплатили за это наши деды и прадеды», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 4 часа утра по местному времени в Благовещенске прошла акция «Свеча памяти». Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне, акция «День памяти и скорби» также проходит в онлайн-формате.