В Якутии в День памяти скорби состоялся траурный митинг
Якутск, 22 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Жители Якутска возложили цветы к монументу «Воинам-победителям» в День памяти и скорби. В столице республики 22 июня также состоялся траурный митинг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города. На торжественной церемонии в том числе присутствовали представители правительства региона и делегации из Татарии.
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Глава Якутии Айсен Николаев во время эфира в передаче «Прямой разговор» назвал День памяти и скорби трагическим для всего человечества.
Как сообщало ИА REGNUM, в 4 часа утра по местному времени в Благовещенске прошла акция «Свеча памяти». Горожане почтили память погибших в Великой Отечественной войне, акция «День памяти и скорби» также проходит в онлайн-формате.