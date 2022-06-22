Донецк, 22 июня, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Международные организации, желающие представлять обвиняемых, и зарубежных журналистов намерены допустить на трибунал над военными преступниками власти Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев. Live».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«В нашем понимании мы должны привлечь не только иностранных журналистов, им будет представлена возможность присутствовать на трибунале. Будет еще возможность защищать различные общественные международные организации, которые считают нужным включиться на стороне украинских преступников. Мы планируем их допустить», — сказал он.

Также Пушилин уточнил, что власти ДНР собираются это сделать для того, чтобы ни у кого не было сомнений чудовищных преступлениях, совершенных обвиняемыми на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что он потрясён словами пре-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможности казни двух наёмников из США, воевавших на стороне киевского режима.