Стокгольм, 22 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. За несколько часов до голосования по поправкам в бюджет Швеции независимая депутат Амине Какабаве до сих пор не определилась, как она распорядится своим мандатом. В интервью телеканалу SVT политик заявила, что она не исключает, что воздержится при голосовании, если правительство не выступит с сообщением по вопросу возможным уступкам Турции при вступлении в НАТО.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Пусть бросают жребий. Я уже пять раз спасала правительство от различных кризисов», — сказала Какабаве.

«То есть без какого-либо решения по Турции, все сведется к жребию?» — спросили журналисты.

«Да, получается так», — ответила беспартийная Какабаве.