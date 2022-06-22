Вологда, 22 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Найденную на аукционе в Канаде медаль «За Отвагу» артиллериста из Вашкинского района Ивана Васильевича Ефремова передали семье героя, сообщает правительство Вологодской области.

vologda-oblast.ru Дочь фронтовика Ивана Ефремова Тамара Демичева

«Медаль украли очень давно, папа уже не был жив. Он был награжден 12 медалями и все они пропали. Отец гордился ими, всегда на День Победы надевал. Всю войну прошел, вспоминал ее, рассказывал. Два раза был ранен — в руку и грудь. До сих пор помню, как он с эмоциями рассказывал про своих товарищей. Как-то они переплывали реку и попали под обстрел немцев. Мало кто тогда смог выжить, река была красная от крови», — поделилась воспоминаниями дочь фронтовика Тамара Демичева.

Награда была найдена военным историком Сергеем Еремеевым. Медаль удалось вернуть при содействии военно-исторического клуба «191 стрелковая дивизия» из Торонто, российского Генконсульства в Канаде, Министерства иностранных дел РФ и регионального отделения РВИО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге задержали мигрантов, укравших награды ветерана войны.