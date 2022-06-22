Самара, 22 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Международный межвузовский кампус IT-направления в Самаре станет частью университетского городка и будет рассчитан на пять тысяч мест. Об этом 22 июня заявил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, сообщает пресс-служба этого министерства.

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Сообщается, что межвузовский кампус планируется построить около стадиона «Самара Солидарность Арена», в нем будут созданы комфортные условия для проживания студентов из разных регионов России и других стран.

«К созданию объекта будут подключены наши ведущие научные и инвестиционные площадки. Сам кампус внесет серьезный вклад в развитие ведущих отраслей региона и станет серьезной точкой роста науки и образования в России», — приводит пресс-служба слова министра.

Отмечается, что в кампусе планируют создать площадки по медицине, машиностроению и космической промышленности.

Сообщается, что в данный момент в регионе работают 24 вуза, а общее количество студентов в текущем учебном году составило более 97 тысяч человек.