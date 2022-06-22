Калуга, 22 июня, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализирован один ковид-пациент, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 22 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 15 человек. Днём ранее, 21 июня, в регионе было зарегистрировано 19 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 457 человек, 102 427 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.