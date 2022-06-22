Аресибо, Пуэрто-Рико, 22 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Пуэрториканский мэр Хосе Луис Крус, возглавлявший Трухильо Альто, муниципалитет, прилегающий к Сан-Хуану, признал свою вину по обвинению в коррупции в Окружном суде США в Пуэрто-Рико. Об этом пишет Prensa Latina.

Joe Shlabotnik Пуэрто-Рико

Чиновник, который подал в отставку пять дней назад после нескольких месяцев спекуляций о том, что он будет арестован, 21 июня договорился с федеральными властями о признании своей вины.

Выступая перед окружным судьей США Сильвией Карреньо в режиме видеоконференции, Крус признался в двух эпизодах взяточничества.

Прокуроры утверждают, что 62-летний мэр получил не менее 10 000 долларов в период с 2020 года по 2021 год от компании по вывозу мусора и компании по производству асфальта.