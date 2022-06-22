Москва, 22 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Российский певец Пьер Нарцисс скончался на 46-м году жизни, сообщает 22 июня «Пятый канал».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пьер Нарцисс пришел поддержать команду Cameroon

СМИ ссылается на информацию, которую опубликовала в социальной сети вдова музыкального исполнителя.

«Очень тяжело это понимать и принять. Благодарю за проведенное время вместе на этой земле», — написала она.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Получил известность благодаря участию во втором сезоне шоу «Фабрика звёзд», а также музыкальному хиту «Шоколадный заяц». Снимался в фильме «Сибирский цирюльник», телешоу «Осторожно, Модерн!».