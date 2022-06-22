Москва, , 11:26 — REGNUM В возрасте 45 лет скончался российский исполнитель камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Об этом 22 июня сообщила супруга артиста Валерия Калачёва в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пьер Нарцисс (сс) Michail Popov

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачёва. Однако причину смерти она не уточнила.

ИА REGNUM напоминает, что Пьер Нарцисс стал известен благодаря шоу «Фабрика звёзд — 2». Одной из самых популярных песен артиста является композиция «Шоколадный заяц».