Кито, , 11:26 — REGNUM Конфедерация коренных народностей Эквадора согласилась на диалог с правительством по поводу требований, из-за которых в последние дни в стране происходят акции протеста и беспорядки, но при этом попросила гарантий. Об этом пишет Prensa Latina.

Протесты в Эквадоре Agencia de

Организация сделала свое заявление через несколько часов после публикации заявления президента страны Гильермо Лассо, в котором он выразил готовность правительства провести переговоры с Конфедерацией коренных народностей и другими группами, участвующими в забастовке, начавшейся 13 июня.

На пресс-конференции вместе с лидерами других организаций глава организации Леонидас Иса подчеркнул, что марши возглавляют те, кто ощущает глубокий кризис в результате пандемии коронавируса и в настоящее время не имеет условий для выживания.

В этой связи он добавил, что после неудачных попыток дух диалога и выхода из этих пространств с какими-либо результатами исчерпан, но они готовы позволить начать дискуссию о механизмах решения неблагоприятных условий жизни населения и восстановления социальных прав, нарушенных экономической политикой властей.

Иса уточнил, что коренное население просит немедленно гарантировать условия для реализации их политических прав, чтобы дать возможность общественным организациям собраться для уточнения позиций.

«Это предполагает желание национального правительства снизить репрессивные меры, отменить чрезвычайное положение и убрать военных из парка Эль-Арболито — исторического места для собраний», — сказал Иса.