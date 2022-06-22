Лас-Вегас, США, , 11:26 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» подписал новый контракт с российским защитником Даниилом Миромановым. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба команды.

«Вегас Голден Найтс» Nhl.com

Отмечается, что контракт рассчитан на два года. Среднегодовая зарплата 24-летнего хоккеиста составит $762,5 тыс.

Мироманов выступает за «Вегас» с сезона 2021/22. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 11 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также играл за клуб Американской хоккейной лиги (AHL) «Хендерсон Силвер Найтс».

Читайте ранее в этом сюжете: Защитник «Вегаса» Мироманов забил гол в предсезонном матче НХЛ