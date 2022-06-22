Москва, 22 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Материнский капитал остаётся одним из ключевых инструментов улучшения жилищных условий граждан. Об этом 22 июня заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Kremlin.ru Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

«Одним из ключевых инструментов улучшения жилищных условий остаётся материнский капитал. С момента старта программы сертификаты на материнский капитал получили более 12 млн семей», — заявил Котяков.

«С этого года по поручению президента размер материнского капитала индексируется на размер фактической инфляции. С учётом этого увеличения в 2022 году материнский капитал на первого ребёнка составил 524,5 тыс. рублей, на второго ребёнка — 693 тыс. рублей», — продолжил министр.