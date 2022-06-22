Вашингтон, 22 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Студия Striking Distance дала понять, что боевая система игры The Callisto Protocol будет существенно отличаться от Dead Space в одном моменте. Об этом 22 июня сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот из трейлера Видеоигра The Callisto Protocol

Бен Уокер, занимающий в проекте должность директора по дизайну, отметил, что персонаж в «почти половине» боёв будет драться врукопашную. «Вы должны разумно использовать свои пули. Поэтому мы добавили наши рукопашные комбинации», — сказал Уокер, добавив, что когда пули будут заканчиваться, благодаря этим приёмам персонаж будет «как бы отталкивать врага».

«Так что это дает вам шанс очень быстро прицелиться и сделать хороший, точный выстрел по врагу», — отметил разработчик. Он также сообщил, что главный герой сможет использовать в рукопашных схватках электрошоковую дубинку, которую будет носить с собой на протяжении всей игры.

Напомним, новый трейлер с демонстрацией игрового процесса Striking Distance показала 9 июня 2022 года в рамках трансляции онлайн фестиваля Summer Game Fest. Релиз «духовного преемника» Dead Space запланирован на 2 декабря 2022 года.