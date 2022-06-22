Таганрог, Ростовская область, 22 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условиях в районе Таганрогского залива. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 июня.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Вид на Пушкинскую набережную в Таганроге

Как прогнозируют синоптики, до конца суток 22 июня в Таганрогском заливе Азовского моря ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости до 1-2 километров в сочетании с грозой и градом. Сопровождать осадки будет шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 20-25 метров в секунду.

Стихия будет бушевать также ночью и днём 23 июня.