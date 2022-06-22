Москва, 22 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушёл из жизни в возрасте 45 лет. Об этом 22 июня сообщила бывшая супруга певца Валерия Калачева на своей странице в одной из соцсетей.

(сс) Michail Popov Пьер Нарцисс

«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала она в своём сообщении.

При этом жена артиста не уточнила причину его смерти.

Отметим, Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне и в начале 1990-х приехал в Москву. Он учился в МГУ на факультете журналистики, работал в казино и был ведущим различных вечеринок. Стал известен после второго сезона телевизионного шоу «Фабрика звезд».