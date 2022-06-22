Рим, , 11:22 — REGNUM Опорой экономики Италии давно является богатство итальянских семей — неликвидные активы, в основном недвижимость, и финансовые инструменты, которыми владеют все домохозяйства страны, однако личный достаток не может быть панацеей от структурных слабостей страны, сообщает 22 июня Bloomberg.

Здание итальянской фондовой биржи Goldmund100

По данным Банка Италии, эти средства, составляющие 10 трлн евро, в 8,7 раза превышают располагаемый доход страны. На фоне суверенного долга Италии, составляющего более 150% ВВП, итальянские семьи владеют настоящей золотой жилой.

Но не стоит ждать, что богатство граждан решит экономические проблемы страны. Два десятилетия стагнации привели к тому, что сильные стороны Италии уже не те, что раньше.

И левые, и правые политики Италии полагают, что семейное богатство само по себе нивелирует опасность национальной задолженности. Но можно ли найти способы вернуть часть этого капитала в экономику?

Самым очевидным методом является введение налога на богатство, в том числе и потому, что большая его часть является результатом высокого уровня уклонения от уплаты налогов. Нынешнее правительство идеально подходит для того, чтобы предпринять шаги к введению налога на богатство: его возглавляет экономист-технократ Марио Драги, который не собирается переизбираться.

Но есть и препятствия. Во-первых, установление стоимости активов сопряжено с техническими трудностями. Во-вторых, как только будет объявлено об оценке стоимости активов, станет ясно, что это первый шаг к введению налога на богатство, а опросы показывают, что избиратели относятся к этой идее крайне отрицательно.

Если правительство введет налог, это может усилить поддержку ультраправой партии «Братья Италии», возглавляемой Джорджей Мелони. Налог на богатство также может привести к оттоку среднего класса, который является основной опорой мейнстримных политиков.

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