Москва, 22 июня, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Санкции ЕС в отношении российского золота в очередной раз подорвут доверие к надежности западной финансовой системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала информацию о том, что Евросоюз задумался о введении санкций, связанных с российским золотом.

Золото

«Согласно предыдущему пакету санкций, часть золотовалютных резервов России была заморожена на счетах зарубежных банков. Как показала практика, такая санкционная модель не привела к кризису российскую экономику, — отметила Скрыль. — Поэтому инициаторы санкций ищут дополнительные рычаги давления на российскую экономику. Золотовалютные резервы использовались в основном для корректировки котировок рубля на валютном рынке путём интервенций ЦБ. Сейчас, когда импорт существенно меньше, чем экспорт, и спрос на валюту невелик, количество подобных интервенций сократилось. Поэтому серьезных последствий санкций в отношении российского золота не стоит ждать».

Как полагает Скрыль, новые санкции лишь в очередной раз подорвут доверие стран к феномену частной собственности и надежности финансовой системы Запада.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран ЕС намерены заявить о продолжении работы над антироссийскими санкциями.