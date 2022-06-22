Чебоксары, , 11:20 — REGNUM В Чувашии реорганизация ждёт два региональных образовательных учреждения в Канаше — транспортно-энергетический и строительный техникумы. Соответствующее решение поддержали 22 июня на заседании республиканского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Канаш. Техникум © ИА REGNUM

На заседание был внесён проект решения о реорганизации государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Канашский транспортно-энергетический техникум» (подведомственное министерству образования Чувашии).

«[Реорганизация] в форме присоединения к нему государственного автономного профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Канашский строительный техникум». […] Целями реорганизации является ликвидация дублирования профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, эффективное использование опыта и модернизированной учебной лабораторной базы […] для экономики Чувашской Республики», — пояснил глава минобразования Дмитрий Захаров.

По его словам, на данной базе создано, в частности, пять современных лабораторий, восемь мастерских, которые оснащены инновационным и высокотехнологичным оборудованием и тренировочным полигоном.

Министр также добавил, что к 2024 году на базе «одного корпуса» канашского строительного техникума планируется создать второй в республике центр опережающей профессиональной подготовки.