Абакан, 22 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Сильная жара ожидается в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце

По данным синоптиков, 23 июня в регионе ожидается сильная жара — до +35 °С. В управлении добавили, что духота принесёт в регион грозы и ливни. Возможен град, усиление ветра до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, высокая пожарная опасность четвёртого класса сохраняется в ряде районов Красноярского края.

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