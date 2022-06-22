Благовещенск, 22 июня 2022, 11:24 — REGNUM Намерение отремонтировать 99 дворов в девяти районах Амурской области закрепили контрактами. На эти цели выделены более 670 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.
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Новые детские площадки и спорткомплексы создадут в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, Зея, Шимановск, Райчихинск, Тында, Циолковский, а также в посёлке Прогресс. Благоустройство буде идти по программе «1000 дворов».
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске идет активное благоустройство территорий по программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока». В этом году отремонтируют более 230 дворов.