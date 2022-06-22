Благовещенск, 22 июня, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Намерение отремонтировать 99 дворов в девяти районах Амурской области закрепили контрактами. На эти цели выделены более 670 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе правительства региона.

Двор

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Новые детские площадки и спорткомплексы создадут в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, Зея, Шимановск, Райчихинск, Тында, Циолковский, а также в посёлке Прогресс. Благоустройство буде идти по программе «1000 дворов».

«Все дворы должны быть сданы до ноября и в хорошем качестве. Жалоб от жителей домов на плохо выполненные работы быть не должно. Главам городов, где планируется ремонтировать много дворов, нужно контролировать этот процесс, времени до конца теплого сезона не так много. Работу с жителями домов также необходимо вести постоянно. Новые дворы делаем для людей, и именно их удобство и интересы должны быть у строителей на первом месте», — дал наставление представителям власти в муниципалитетах губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске идет активное благоустройство территорий по программе Минвостокразвития «1000 дворов Дальнего Востока». В этом году отремонтируют более 230 дворов.