Ижевск, , 11:18 — REGNUM В ночь с 21 на 22 июня в Ижевске в сквере Победы возле Монумента боевой и трудовой славы из горящих свечей выложили изображение Главного корпуса Ижевского оружейного завода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Огненные картины войны в Ижевске пресс-служба мэрии Ижевска

Инсталляция создавалась из 8 тыс. свечей в рамках международной акции «Огненные картины войны», которая посвящена Дню памяти и скорби.

Изображение одного из самых узнаваемых символов Ижевска сопровождает надпись: «Удмуртия оружейная. Ижевск помнит. 1941-1945».

ИА REGNUM напоминает, в годы Великой Отечественной войны Удмуртия была основным поставщиком на фронт стрелкового оружия. На фронтах сражались около 364 тыс. уроженцев республики, почти 133 тыс. человек не вернулись.