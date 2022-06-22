Тутаев, Ярославская область, 22 июня 2022, 11:18 — REGNUM Причиной пожара в копии дома Валентины Терешковой в музее «Космос» в Ярославской области мог стать поджог. Такую версию проверяют сотрудники правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в музее.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 22 июня. Сработала сигнализация, на место прибыли сначала сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, которые вызвали пожарных. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.
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