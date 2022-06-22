Тутаев, Ярославская область, , 11:18 — REGNUM Причиной пожара в копии дома Валентины Терешковой в музее «Космос» в Ярославской области мог стать поджог. Такую версию проверяют сотрудники правоохранительных органов, сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Музей «Космос» в Никульском yarnews.net

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в музее.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о пожарной безопасности; при наличии оснований — приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, сотрудниками полиции проводится доследственная проверка в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога)», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в ночь на 22 июня. Сработала сигнализация, на место прибыли сначала сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии, которые вызвали пожарных. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.

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