Пенза, 22 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Около Монумента воинской и трудовой славы в Пензе прошла акция «Свеча памяти». В мероприятии накануне Дня памяти и скорби приняли участие активисты молодежных и общественных объединений, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных войн, сотрудники правоохранительных органов, горожане, сообщает мэрия.

Penza-gorod.ru В Пензе прошла акция «Свеча памяти»

Собравшиеся зажгли свечи как символ скорби о миллионах соотечественников, отдавших жизни за независимость Родины.

Активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» представили «огненную картину войны» с изображением легендарного танка Т-34 как напоминание об одном из боевых сюжетов, в котором принял участие уроженец села Наровчат Пензенской области Герой Советского Союза Александр Милюков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в День памяти и скорби обратился к жителям, ветеранам Великой Отечественной войны и труженики тыла, отметив их бессмертный подвиг.

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