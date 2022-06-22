Москва, , 11:18 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров 7–8 июля примет участие в Совете министров иностранных дел стран G20 в Индонезии, сообщила 22 июря официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Сергей Лавров Mid.ru

«Седьмого-восьмого июля в Индонезии министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел «группы двадцати», — сообщила она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд подтвердил новость о запланированной встрече президента Джоко Видодо и президента России Владимира Путина в Москве 30 июня 2022 года.

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