Вашингтон, 22 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп предостерёг фанатов о том, что в Сети распространились фейковые аккаунты, которые ведут от его имени. Об этом 22 июня пишет New York Post.

Caroline Bonarde Ucci Джонни Депп

«Мне сообщили, что существуют поддельные аккаунты, которые ведутся от моего имени или от имени людей, работающих со мной», — начал Депп. «У меня нет тайных или дополнительных аккаунтов на каких-либо платформах. Я прошу вас быть осторожными, поскольку кажется, что эти поддельные аккаунты могут быть безжалостными. Моя команда работает над решением проблемы. Спасибо за вашу постоянную поддержку и за то, что сообщили мне об этой проблеме», — поблагодарил фанатов актёр.

Ранее Джонни Депп создал аккаунт в сервисе коротких видео TikTok. Всего через несколько часов после регистрации артист сумел набрать более 3,7 млн подписчиков, не опубликовав ни одного ролика.