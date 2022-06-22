Москва, , 11:16 — REGNUM В России заработала комплексная оценка нуждаемости граждан в социальной поддержке. Об этом 22 июня заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков Admobninsk.ru

«Разработана комплексная оценка нуждаемости, которая предполагает анализ доходов, имущественной обеспеченности и занятости родителей», — заявил Котяков.

По его словам, для выработки критериев был проведён анализ имеющихся подходов к установлению нуждаемости, и на основе этих данных совместно с регионами были определены правила назначения поддержки, которые учитывают жизненные обстоятельства конкретного гражданина и конкретной семьи.

«При этом мы гибко донастраиваем эти подходы с учётом меняющейся ситуации. Чтобы расширить доступ к мерам соцподдержки для граждан, потерявшим работу после 1 марта, изменился порядок оценки нуждаемости. Если родители зарегистрированы в центре занятости и обращаются за пособиями на детей, то их прошлый доход в данном случае не учитывается», — указал он.