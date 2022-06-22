Красносулинский район, Ростовская область, 22 июня, 2022, 11:14 — ИА Регнум. МЧС объявило о ликвидации пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба ведомства.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе

В 10:50 мск объявлено о полной ликвидации пожара, вспыхнувшего утром 22 июня, на предприятии в Красносулинском районе.

На месте происшествия работали 68 человек и 24 единицы техники.