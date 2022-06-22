Москва, 22 июня 2022, 11:13 — REGNUM Совфед одобрил закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.
Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»
Использование исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в товарах и средствах индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением, следует из документа.
Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
Ранее Госдумой были приняты изменения, по которым правительство получило право формировать в 2022 году перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Читайте ранее в этом сюжете: Госдума легализовала параллельный импорт