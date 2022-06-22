Донецк, , 11:12 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 85 мирных жителей, включая девять детей. Об этом 22 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию на 09:30 22.02.22 за 126 дней эскалации погибли 190 мирных жителей, в том числе девять детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 917 мирных жителей, включая 70 детей.

Кроме того, уточняется, что также обстрелами ВСУ были повреждены 4807 жилых домостроений; 1048 объектов гражданской инфраструктуры, и в том числе 63 медицинских учреждения, 200 образовательных учреждений, 369 объектов социального обеспечения, 30 объектов критической инфраструктуры, 386 объектов электро-, водо- и газоснабжения; а также 573 транспортных средства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военкор Юрий Котенок сообщил, что причиной пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области мог стать удар беспилотника.