Москва, 22 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На 46-м году жизни скончался певец Пьер Нарцисс. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

(сс) Michail Popov Пьер Нарцисс

О причинах смерти ничего не сообщается. Соцсети певца не публикуют никакой информации относительно публикации о смерти музыканта.

Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. В возрасте 10 лет переехал в Россию. Он участвовал в шоу «Фабрика Звёзд-2». Наиболее известная песня музыканта — «Шоколадный заяц».