Москва, 22 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Впервые с мая 2015 года курс евро на Московской бирже опустился ниже 56 рублей, следует из данных торгов.

ИА REGNUM Евро

Начало торгов 22 июня европейская валюта начала с существенного падения, подешевев на 73 копейки. Курс опустился ниже 56 рублей за единицу, что произошло впервые с мая 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, американский доллар начал торги на Мосбирже 22 июне с падения, опустившись ниже 53 рублей за единицу.