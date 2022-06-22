Магас, 22 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Ингушетия отметит в 2024 году 100-летие со дня образования автономной области, которая положила начало ингушской государственности. В правительстве региона создан оргкомитет по празднованию этой знаменательной даты, сообщили в пресс-службе органа исполнительной власти.

Флаг Ингушетии

Был направлен в Минкультуры России проект плана основных мероприятий. Единую концепцию празднования, в том числе по организации мероприятий, проведению различных акций, разработке эскизов и других, предложено сформировать профильным министерствам и ведомствам, пишет «Сердало». К празднику на всех официальных информационных сайтах будут созданы специальные разделы, посвященные юбилейной дате.

Напомним, Ингушская автономная область была образована 7 июля 1924 года. Её центр был во Владикавказе, она входила в состав РСФСР. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил создать оргкомитет по празднованию 100-летия со дня образования Республики Ингушетия. Он распорядился создать оргкомитет. Руководителем федерального оргкомитета стала глава минкульта РФ Ольга Любимова. Заместителем главы оргкомитета назначен глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

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