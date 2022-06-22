Красноярск, , 11:09 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о непогоде — грозе и сильном ветре.

Ливень (сс) jarmoluk

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, ссылаясь на информацию Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23–24 июня в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди. Также прогнозируются грозы, град, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами 25 м/с и более.

Жителей края и города просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, высокая пожарная опасность четвёртого класса сохранится местами на юге Таймыра, в Эвенкии, в Туруханском и центральных районах Красноярского края.

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