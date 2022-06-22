Москва, 22 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В России идет работа над законопроектом об объединении социальных фондов. Об этом 22 июня заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

«С 1 января 2022 года 35 мер поддержки с общим охватом свыше 2 млн граждан были переданы от органов соцзащиты в Пенсионный фонд. Все они до 1 января 2023 года будут выведены на портал Госуслуг и переведены на принципы социального казначейства. Помимо этого Пенсионный фонд выполняет роль источника данных для разных направлений социальной сферы», — заявил Котяков.

Работа Фонда социального страхования также не ограничена страховыми выплатами: он предоставляет средства реабилитации для граждан с инвалидностью, социальные доплаты для медработников, занятых пациентами с ковидом и так далее.

«Сейчас законопроект об объединении фондов рассматривается в Государственной думе. Татьяна Алексеевна Голикова докладывала вам о нём. И это решение позволит обеспечить режим одного окна по всем мерам федеральной поддержки для граждан и бизнеса», — указал он.

Законопроект об объединении ФСС и ПФР прошел первое чтение Госдумы.